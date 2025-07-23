Зеленский поставил крест на системе борьбы с коррупцией: из-за скандального закона Украину захлестнули протесты

Принятие документа спровоцировало волну протестов в крупных украинских городах. В Киеве к акции протеста присоединился мэр города Виталий Кличко, который ранее критиковал законопроект, обвиняя его авторов в поощрении безнаказанности и движении страны к авторитаризму. Во Львове демонстранты использовали лозунги, сравнивая новый закон с капитуляцией перед коррупцией. Некоторые даже угрожали организовать еще один майдан.