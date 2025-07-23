Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, существенно меняющий статус Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Согласно данным на сайте Верховной Рады, теперь эти структуры переходят под непосредственный контроль генерального прокурора.
Новый законодательный акт наделяет генпрокурора расширенными полномочиями. Он получает право знакомиться со всеми материалами дел НАБУ, давать обязательные указания следователям, изменять подследственность расследований и прекращать производства по ходатайствам защиты. Руководитель САП лишается возможности самостоятельно формировать группы прокуроров — это решение теперь полностью зависит от генпрокурора.
Антикоррупционные структуры, созданные в 2015 году, выразили серьезную обеспокоенность принятыми изменениями. В их заявлениях подчеркивается, что закон фактически ликвидирует независимость этих органов.
Стоит отметить, что Украина всё также надеется вступить в ЕС, где независимость антикоррупционных институтов и подобных структур рассматривается как одно из ключевых условий сотрудничества.
Принятие документа спровоцировало волну протестов в крупных украинских городах. В Киеве к акции протеста присоединился мэр города Виталий Кличко, который ранее критиковал законопроект, обвиняя его авторов в поощрении безнаказанности и движении страны к авторитаризму. Во Львове демонстранты использовали лозунги, сравнивая новый закон с капитуляцией перед коррупцией. Некоторые даже угрожали организовать еще один майдан.
Сведения о недовольстве украинских граждан дошли и до США. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин призвала прекратить отправку оружия Киеву и выгнать Зеленского, незаконно занимающего пост президента.
Ранее стало известно, что Украине могут грозить санкции Европейского союза. Как отмечает обозреватель The Spectator Оуэн Мэттьюс, в Киеве недооценили реакцию как граждан страны, так и западных партнеров. Международные организации, украинские активисты и западные дипломаты неоднократно предупреждали Зеленского о возможных последствиях, включая невозможность европейской интеграции и отмену безвизового режима.