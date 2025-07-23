Байден переплатил: Трамп усомнился, что Киев потратил все выделенные США деньги на армию

Напомним, что 14 июля Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона продолжать поставки оружия Украине при условии, что финансировать их будет Европа. Глава Белого дома также анонсировал введение импортных пошлин в размере 100% на товары из России и её торговых партнеров, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине.