Байден переплатил: Трамп усомнился, что Киев потратил все выделенные США деньги на армию

Вашингтон предоставил Киеву около 350 миллиардов долларов на военные нужды, однако Трамп усомнился, что власти Украины использовали эти деньги именно на покупку вооружений.
«Предполагалось, что украинские власти будут сами закупать себе технику, но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на это», — отметил Трамп.
Американский лидер выразил решимость разобраться в ситуации с финансированием военной помощи Украине. Он добавил, что в будущем европейские страны будут закупать американское вооружение и передавать его Украине или другим государствам, что позволит Киеву укрепить свою обороноспособность без затрат со стороны США.
Напомним, что 14 июля Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона продолжать поставки оружия Украине при условии, что финансировать их будет Европа. Глава Белого дома также анонсировал введение импортных пошлин в размере 100% на товары из России и её торговых партнеров, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине.