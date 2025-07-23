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В Татарстан с рабочим визитом прибудет вице-премьер РФ Виталий Савельев

Высокого гостя ожидают 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

23 июля Татарстан готовится встретить с рабочим визитом заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Савельева. Ожидается, что сопровождать высокого гостя будет глава Татарстана Рустам Минниханов.

Виталий Савельев, как куратор транспортной отрасли в правительстве, держит в фокусе стратегически важные направления, включая государственную программу «Развитие транспортной системы», а также амбициозные национальные проекты «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная транспортная система».

Ранее Татарстан посетил Святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. В Набережных Челнах предстоятель Русской православной церкви совершит чин освящения закладного камня в основании будущего Воскресенского кафедрального собора, ознаменовав тем самым начало строительства духовной жемчужины Закамья.

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