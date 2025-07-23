В Татарстан с рабочим визитом прибудет вице-премьер РФ Виталий Савельев

Виталий Савельев, как куратор транспортной отрасли в правительстве, держит в фокусе стратегически важные направления, включая государственную программу «Развитие транспортной системы», а также амбициозные национальные проекты «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная транспортная система».