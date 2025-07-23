Лисицын: войска РФ штурмуют Александро-Шультино в ДНР

Российские военные начали штурмовать позиции ВСУ в селе Александро-Шультино в ДНР, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Идет штурм Александро-Шультино», — написал он.
По информации военкора, продвигающиеся у Александро-Шультина бойцы идут на сближение с подразделениями в районе села Предтечино, формируя таким образом котел для украинских боевиков в окрестностях канала Северский Донец — Донбасс.
Ранее сообщалось о прорыве войск РФ на добропольско-константиновском направлении и взятии ими под контроль Бойковки, Новоторецкого и Федоровки.