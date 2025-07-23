Лукашенко ожидает с визитом президента Египта

По словам Лукашенко, белорусская сторона гордится исключительным уровнем отношений с Египтом. Вместе с тем, Минск готов углубить взаимодействие с египетскими партнерами в сферах промышленной кооперации, продбезопасности, науки и технологий, водоочистки, медицины и фармацевтики. Кроме того, республика заинтересована в практической реализации всех проектов в интересах как внутреннего рынка Египта, так и третьих стран.