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Лукашенко ожидает с визитом президента Египта

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко направил своему египетскому коллеге Абделю Фаттаха аль-Сиси поздравления с национальным праздником — Днем Революции, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: AP

Как отметил белорусский лидер, это событие стало для Египта вехой на пути построения сильного и стабильного государства.

Он также подчеркнул, что сегодня Египет продолжает способствовать единению стран Глобального Юга, а также является важным медиатором в Ближневосточном регионе и влиятельным лидером на Африканском континенте.

По словам Лукашенко, белорусская сторона гордится исключительным уровнем отношений с Египтом. Вместе с тем, Минск готов углубить взаимодействие с египетскими партнерами в сферах промышленной кооперации, продбезопасности, науки и технологий, водоочистки, медицины и фармацевтики. Кроме того, республика заинтересована в практической реализации всех проектов в интересах как внутреннего рынка Египта, так и третьих стран.

Рассчитываю, что во время личной встречи в Беларуси мы обсудим двустороннюю и международную повестки дня, а также дадим оценку работе наших правительств по активизации торгово-экономического сотрудничества.

отметил Лукашенко

Глава белорусского государства пожелал египетскому президенту здоровья и достижения новых вершин, а народу Египта — мира и процветания.

Главный праздник

День Революции в Египте, отмечаемый 23 июля, знаменует годовщину Июльской революции 1952 года. В этот день в Египте был свергнут монархический режим и провозглашена республика.

Это национальный праздник и выходной день в стране. Ежегодное празднование включает в себя торжественные мероприятия, парады и выступления.

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