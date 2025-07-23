Лукашенко ожидает с визитом президента Египта

Как отметил белорусский лидер, это событие стало для Египта вехой на пути построения сильного и стабильного государства.
Он также подчеркнул, что сегодня Египет продолжает способствовать единению стран Глобального Юга, а также является важным медиатором в Ближневосточном регионе и влиятельным лидером на Африканском континенте.
По словам Лукашенко, белорусская сторона гордится исключительным уровнем отношений с Египтом. Вместе с тем, Минск готов углубить взаимодействие с египетскими партнерами в сферах промышленной кооперации, продбезопасности, науки и технологий, водоочистки, медицины и фармацевтики. Кроме того, республика заинтересована в практической реализации всех проектов в интересах как внутреннего рынка Египта, так и третьих стран.
Рассчитываю, что во время личной встречи в Беларуси мы обсудим двустороннюю и международную повестки дня, а также дадим оценку работе наших правительств по активизации торгово-экономического сотрудничества.
Глава белорусского государства пожелал египетскому президенту здоровья и достижения новых вершин, а народу Египта — мира и процветания.
Главный праздник
День Революции в Египте, отмечаемый 23 июля, знаменует годовщину Июльской революции 1952 года. В этот день в Египте был свергнут монархический режим и провозглашена республика.
Это национальный праздник и выходной день в стране. Ежегодное празднование включает в себя торжественные мероприятия, парады и выступления.