Постоянные внимание и поддержка. Президент оценил достижения региона

«Это абсолютно инновационная образовательная среда, — оценил новую школу Алексей Текслер. — Очень рад, что вам понравилось, детям, уверен, тоже понравится. Уверен, что и школьный, педагогический состав будет очень хорошим. Сейчас как раз завершается его формирование. Также здорово, что есть бассейн. Дети с первого класса смогут обучаться плаванию здесь, а потом, если понравится, перейти в профессиональный спорт».