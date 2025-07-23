Постоянные внимание и поддержка. Президент оценил достижения региона

В Магнитогорске состоялась встреча главы государства с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Развитие по всем сферам
Ещё в начале визита Владимир Путин сказал, о чём будет обстоятельный разговор с главой региона:
«С губернатором мы в контакте постоянно находимся. Я знаю, как развивается город. Ещё будем встречаться с губернатором, поговорим обо всём, и о развитии области в целом, и о Магнитогорске в частности. Больницы, детские сады капитально ремонтируются, новые строятся. До конца этого года будут ещё объекты».
Во время двухсторонней встречи Алексей Текслер рассказал президенту о социально-экономическом развитии области, крупнейших проектах, а также о мерах поддержки участников СВО.
«Главная задача — всесторонняя помощь нашим бойцам и забота об их семьях, — сказал губернатор. — Мы внедрили по вашему поручению единый стандарт мер поддержки. В регионе действует 34 региональных меры поддержки, 20 муниципальных, а всего с учётом федеральных 140 мер. В Челябинске мы открыли уникальный центр поддержки и реабилитации участников СВО. Под одной крышей собрали федеральные, региональные структуры: НКО, Фонд “Защитники Отечества”, медицинский центр, отделение медицинской реабилитации, залы лечебной физкультуры, прокат средств реабилитации, центр занятости».
По словам главы региона, филиалы центра планируется открыть во всех крупных городах области, причём особое внимание в работе будут уделять медицинской реабилитации. В регионе уже провели капремонт областного военного госпиталя, а областной госпиталь ветеранов войн по оценке Союза госпиталей ветеранов войн признан лучшим в номинации «Амбулаторная медицинская реабилитация».
Также губернатор рассказал о запуске кадровой программы «Герои Южного Урала» — регионального аналога федеральной программы «Время героев». Недавно 60 участников программы уже приступили к обучению. Напомним, что Алексей Текслер выступает наставником в федеральной программе и планирует курировать участников региональной программы.
Подробно остановился губернатор на развитии социально значимых сфер. Удалось построить 134 и отремонтировать 266 учреждений здравоохранения, ввести в эксплуатацию 98 объектов — в том числе четыре районных больницы. Приоритетными задачами для здравоохранения стали ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний и болезней сердца.
Огромное значение в регионе придают поддержке образования. С 2019 года появилось 16 школ и 73 детских сада. В этом году планируется сдать ещё пять новых школ, включая современную школу с бассейном в Магнитогорске.
Что касается системы среднего профессионального образования, то наша область — лидер программы «Профессионалитет». Уже работают 22 центра, из них 20 образовательно-производственных кластеров — это больше, чем в любом другом регионе страны. Также действуют 177 инженерных классов.
Губернатор рассказал президенту о наиболее значимых инфраструктурных проектах, среди которых межвузовский кампус, научно-инженерный центр в Магнитогорске, детский хирургический комплекс, который сдать планируется в 2027 году — как заверил президента губернатор, строительство идёт по графику.
Кроме того, в Магнитогорске возводят многопрофильный медицинский центр.
«Для Магнитогорска, и для всей области, учитывая, что Магнитогорск — центр южной агломерации, очень важный проект. Планируем завершить его к столетию Магнитогорска», — пояснил Алексей Текслер.
Подводя итог своему докладу, губернатор сообщил, что за последние пять лет ВРП региона вырос вдвое — с 1,5 трлн до 3 трлн руб.
«Благодарен нашему президенту за постоянное внимание и поддержку. Мы все её чувствуем. Это мотивирует Южный Урал продолжать усердно трудиться во благо России!» — поделился позднее губернатор впечатлениями от встречи с главой государства.
Что нового в Магнитогорске?
Также на днях Алексей Текслер принял участие в праздновании Дня металлурга в Магнитогорске и оценил ход работ на наиболее значимых объектах.
Визит начался с осмотра новых дорог в южной части города. Здесь продлили и благоустроили автодорогу по улице 50-летия Магнитки от шоссе Западного до улицы Татьяничевой. Новый вид обрела и автодорога по улице Радужной от пересечения шоссе Западного и проезда от улицы Зелёный Лог и до проспекта Карла Маркса.
«Сначала полагается инфраструктура, а потом здесь будет развиваться уже и жилищное строительство. Это правильно, — одобрил результаты Алексей Текслер. — Потому что как у нас обычно бывает: жильё строится без дорог. Здесь большой потенциал. Сразу за дорожной инфраструктурой начнут строить и жильё».
Затем губернатор посетил новую школу — филиал школы № 54, где будут обучаться 1 224 детей. Есть специализированные кабинеты естественно-научного цикла с современными лабораториями для практических занятий по физике, химии и биологии; оборудованные кабинеты информатики, робототехники, спортивный блок, театральная студия и многое другое.
«Это абсолютно инновационная образовательная среда, — оценил новую школу Алексей Текслер. — Очень рад, что вам понравилось, детям, уверен, тоже понравится. Уверен, что и школьный, педагогический состав будет очень хорошим. Сейчас как раз завершается его формирование. Также здорово, что есть бассейн. Дети с первого класса смогут обучаться плаванию здесь, а потом, если понравится, перейти в профессиональный спорт».
После глава региона принял участие в запуске четвёртой очереди ГК «Притяжение». Напомним, что недавно курорт посетил и президент во время визита в Магнитогорск.
Четвёртая очередь проекта включает Центр развлечений с шестью уникальными локациями для совместного отдыха, развлечений и научных экспериментов для детей и взрослых. В конце года запустят термальный комплекс с 11 видами бань.
В церемонии запуска также приняли участие председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев и глава Магнитогорска Сергей Бердников.
«Огромное спасибо Виктору Филипповичу Рашникову, который был инициатором проекта, — обратился губернатор ко всем пришедшим на торжественную церемонию. — В этом году открыли детский Центр развлечений. Только что в нём были. Он производит большое впечатление. Уверен, что детям там будет очень интересно. Там не только про развлечение, там и про науку. На днях парк посетил президент России и поблагодарил Виктора Филипповича и магнитогорцев за этот замечательный парк».
Главный праздник металлургов
Главные праздничные мероприятия прошли на арене «Металлург».
«От всей души поздравляю с Днём города и с Днём металлурга! — обратился к зрителям Алексей Текслер. — Совсем недавно в Магнитогорске был президент. Он открыл новые подразделения комбината. Это важные новые производства, которые будут помогать не только комбинату, но и всей нашей стране развиваться. Хотел от лица всех магнитогорцев поблагодарить Виктора Филипповича Рашникова за его вклад в развитие Магнитогорска, комбината, парка “Притяжение”. Мы гордимся, что у нас в Челябинской области есть такие объекты. Развивается комбинат, всё это делается во благо людей. Ещё раз поздравляю всех с праздником!».
На празднике губернатор вручил работникам Группы ММК государственные и региональные награды, а далее всех ждала масштабная концертная программа, главным гостем которой стал известный певец Олег Газманов.