Мирзиёев: Зааминский район может полностью избавиться от безработицы

Мы стремимся развивать промышленность в каждом районе и создавать рабочие места. Там, где раньше была голая степь, появляются современные предприятия. Люди также получают доход от своего ремесла, приусадебного участка. Но это только сегодняшние результаты. Подрастает новое поколение, растут знания и амбиции нашей молодежи. Уже сейчас мы должны заложить основу для их успешной жизни. Если грамотно использовать имеющиеся возможности, Зааминский район может полностью избавиться от безработицы.