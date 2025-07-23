Чиновника мэрии Новосибирска Зарубина отстранили от должности

Заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска временно отстранили от должности. Решение принял Центральный районный суд города 22 июля 2025 года, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
«Постановлением суда обвиняемый Зарубин Вячеслав отстранен от должности на период предварительного следствия», — говорится в сообщении.
Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде. Постановление суда пока не вступило в законную силу.