Kyodo: отставка премьера Японии Исибы после провала на выборах неизбежна

Если Исиба действительно подаст в отставку, выборы нового премьер-министра могут пройти на внеочередной сессии парламента, намеченной на август. При этом, как отмечает Mainichi, нет уверенности, что новым главой правительства автоматически станет лидер ЛДП. В связи с этим Исиба, по данным источников, рассматривает возможность отложить заявление об уходе, чтобы провести консультации с оппозицией.