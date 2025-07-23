Kyodo: отставка премьера Японии Исибы после провала на выборах неизбежна

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может уйти в отставку после поражения возглавляемой им Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в верхнюю палату парламента. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в ЛДП.
По данным агентства, призывы к уходу Исибы звучат как от представителей партии, так и от членов правительства и региональных организаций.
Сам премьер, по информации Kyodo, примет окончательное решение в августе. Газета Mainichi также писала, что Исиба уже сообщил своему окружению о намерении покинуть пост до конца лета.
На выборах, прошедших 20 июля, правящая коалиция в составе ЛДП и партии «Комэйто» утратила контроль над верхней палатой парламента. Это стало уже вторым серьезным электоральным поражением для Исибы: осенью прошлого года коалиция лишилась большинства и в нижней палате.
Несмотря на это, сразу после оглашения результатов выборов Исиба заявил, что не собирается уходить с поста, сославшись на необходимость продолжить переговоры с Соединенными Штатами.
Однако после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Японией, премьер уточнил, что намерен сначала получить доклад от министра по восстановлению экономики Ресэя Акадзавы, представлявшего Японию на переговорах.
Если Исиба действительно подаст в отставку, выборы нового премьер-министра могут пройти на внеочередной сессии парламента, намеченной на август. При этом, как отмечает Mainichi, нет уверенности, что новым главой правительства автоматически станет лидер ЛДП. В связи с этим Исиба, по данным источников, рассматривает возможность отложить заявление об уходе, чтобы провести консультации с оппозицией.