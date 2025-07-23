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Госдеп США обвинил Европу в отсутствии свободы слова и чрезмерной цензуре

Госдепартамент США обвинил Европу в нарушении свободы слова и чрезмерной цензуре. Сообщение об этом появилось на официальном канале Госдепа в соцсети Х.

Источник: Life.ru

«В Европе тысячи людей осуждены за критику своего собственного правительства. Это оруэлловское послание не обманет Соединённые Штаты. Цензура — это не свобода», — заявило ведомство.

Публикацию Госдеп сопроводил изображением с зачеркнутой фразой «каждый в Европе имеет свободу слова, но не имеет свободы распространять нелегальный контент». Вместо этого написали: «DSA (закон о цифровых услугах ЕС — Прим. Life.ru) защищает только европейских лидеров от своего же народа».

Также отметим, что в середине июля основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал французские власти участниками «крестовых походов» против свободы слова. Он подчеркнул, что такие меры нанесут стране долгосрочный экономический ущерб.

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