Вновь назначенный федеральный министр и врио губернатора открыли пропускной пункт Кольцово

«Для международного аэропорта Кольцово сегодня знаковое событие. Завершено оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу. По поручению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина Минтрансом совместно с Росгранстроем проведена большая работа по увеличению его пропускной способности. Сегодня через него может проходить более 2200 пассажиров в час, вместо 1300 ранее», — подчеркнул Андрей Никитин.