Вновь назначенный федеральный министр и врио губернатора открыли пропускной пункт Кольцово

«Для международного аэропорта Кольцово сегодня знаковое событие. Завершено оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу. По поручению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина Минтрансом совместно с Росгранстроем проведена большая работа по увеличению его пропускной способности. Сегодня через него может проходить более 2200 пассажиров в час, вместо 1300 ранее», — подчеркнул Андрей Никитин.
Кольцово стал первым региональным аэропортом России, где установлена система автоматического паспортного контроля «Сапсан».
«Все изменения направлены на повышение безопасности и комфорта пассажиров. Число кабин паспортного контроля возросло втрое — до 100 единиц, а это значит — никаких очередей. Система паспортного контроля автоматизирована для бесконтактной проверки пассажиров», — рассказал Денис Паслер.
Новый пункт пропуска предусматривает разделение коридоров для рейсов в страны Таможенного союза и в иные зарубежные государства. Для пассажиров первой категории открыт новый зал повышенного комфорта «Агат».
Немаловажно, что во время модернизации терминала его работа не останавливалась. Проект обошелся в 2,7 млрд рублей, более половины средств направлены из федерального бюджета.