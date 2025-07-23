За ВСУ воюют не наемники, а кадровые военные НАТО

На стороне ВСУ воюют не иностранные наемники, а, в большинстве своем, кадровые военные НАТО, чтобы получить боевой опыт для его применения в национальных армиях своих стран. Такое мнение высказал командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса и депутат Госдумы Александр Бородай, передает ТАСС.
«Наемников на Украине крайне мало, это в основном военнослужащие стран НАТО, которые обкатывают свои технологии на удобном для них театре военных действий, и они нарабатывают опыт для своих национальных вооруженных сил», — отметил он.
Часть иностранцев, пояснил Бородай, все-таки приезжает на Украину в качестве наемников. Их интересуют только деньги, идеология для них не важна.
Ранее «МК» писал, что переброшенные на передовую в Сумскую область польские наемники разорвали контракты с ВСУ и сбежали со своих позиций.