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За ВСУ воюют не наемники, а кадровые военные НАТО

На стороне ВСУ воюют не иностранные наемники, а, в большинстве своем, кадровые военные НАТО, чтобы получить боевой опыт для его применения в национальных армиях своих стран.

На стороне ВСУ воюют не иностранные наемники, а, в большинстве своем, кадровые военные НАТО, чтобы получить боевой опыт для его применения в национальных армиях своих стран. Такое мнение высказал командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса и депутат Госдумы Александр Бородай, передает ТАСС.

«Наемников на Украине крайне мало, это в основном военнослужащие стран НАТО, которые обкатывают свои технологии на удобном для них театре военных действий, и они нарабатывают опыт для своих национальных вооруженных сил», — отметил он.

Часть иностранцев, пояснил Бородай, все-таки приезжает на Украину в качестве наемников. Их интересуют только деньги, идеология для них не важна.

Ранее «МК» писал, что переброшенные на передовую в Сумскую область польские наемники разорвали контракты с ВСУ и сбежали со своих позиций.

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