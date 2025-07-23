В России хотят изменить порядок призыва на службу: что будут включать в себя новые правила для военных

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил суть законопроекта о переходе на круглогодичный призыв на военную службу. По его словам, существующая система, не менявшаяся десятилетиями, требует модернизации с учетом новых технологических возможностей.
Так, предлагаемые изменения сохранят традиционные сроки отправки призывников в войска весной и осенью, но позволят проводить все подготовительные процедуры в течение всего года. По словам Картаполова, это снимет избыточную нагрузку с военкоматов, избавив их от полугодовых авралов, и сделает процесс удобнее для граждан.
Депутат отметил, что сейчас каждые полгода приходится издавать новые приказы и документы, которые по сути дублируют друг друга. Предлагаемая схема предполагает издание президентского указа и приказа министра обороны, на основании которых военкоматы смогут планомерно работать с призывниками весь год.
«Их никто не дергает. Они не ждут с ужасом весны или лета. Они спокойно в течение года приходят, с ними проводятся все мероприятия, медицинская комиссия, профессиональный отбор. И они идут дальше заниматься своими делами», — указал он в беседе с РБК.
Картаполов подчеркнул, что нововведения не приведут к увеличению числа призываемых. Количество призывников остается стабильным в последние годы, а рост численности армии обеспечивается за счет контрактников. Фактическая отправка в войска сохранит сезонный характер, что связано с системой подготовки вооруженных сил, где есть два периода: летний и зимний.
Напомним, что в случае принятия закона, меры начнут действовать уже с января 2026 года. Отправка для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год. Первый период: с 1 апреля по 15 июля. Второй — с 1 октября по 31 декабря.
Тем временем глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что в ряды Вооруженных сил России в текущем году пополнят более 13 тысяч офицеров. Он подчеркнул, что выпускники российских военных и силовых вузов сталкиваются с важными задачами, которые направлены на защиту суверенитета и национальных интересов страны.