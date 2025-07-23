В России хотят изменить порядок призыва на службу: что будут включать в себя новые правила для военных

«Их никто не дергает. Они не ждут с ужасом весны или лета. Они спокойно в течение года приходят, с ними проводятся все мероприятия, медицинская комиссия, профессиональный отбор. И они идут дальше заниматься своими делами», — указал он в беседе с РБК.