Мемориальная доска о Хабаровском процессе появится на Доме офицеров

Доску разместят на фасаде здания Дома офицеров Восточного военного округа. Именно там с 25 по 30 декабря 1949 года шли слушания по делу японских военных из Квантунской армии, обвиненных в создании и применении бактериологического оружия во время Второй мировой войны.