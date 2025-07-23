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Мемориальная доска о Хабаровском процессе появится на Доме офицеров

Решение об этом приняли депутаты Городской думы.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске установят мемориальную доску в память о Хабаровском судебном процессе, который проходил в декабре 1949 года. Решение приняли депутаты Городской думы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Доску разместят на фасаде здания Дома офицеров Восточного военного округа. Именно там с 25 по 30 декабря 1949 года шли слушания по делу японских военных из Квантунской армии, обвиненных в создании и применении бактериологического оружия во время Второй мировой войны.

На мемориальной табличке будет надпись: «В этом здании с 25 по 30 декабря 1949 г. проходил Хабаровский судебный процесс над японскими преступниками Квантунской армии, виновными в создании и применении бактериологического оружия в период Второй мировой войны».

Инициативу предложило краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Проект поддержали организация ветеранов и музей истории города.

Хабаровский процесс стал первым в мире судом над создателями бактериологического оружия. В ходе разбирательства доказали вину 12 японских военнослужащих отряда 731, занимавшихся разработкой оружия массового поражения и проведением опытов над людьми.

Событие имеет федеральное значение: 75-летие Хабаровского процесса включено в план мероприятий к 80-летию Победы.