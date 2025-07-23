Вице-премьер РФ Григоренко посетил НГУ и оценил разработки в сфере ИИ

Сотрудники Центра ИИ представили видеодетекторы для городских служб, созданные совместно с «Ростелекомом». Часть из них уже тестируется в кампусе НГУ. Также был показан прототип ИИ-помощника для слабовидящих, разработанный с НМИЦ «Микрохирургия глаза».