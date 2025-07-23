Вице-премьер РФ Григоренко посетил НГУ и оценил разработки в сфере ИИ

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область ознакомился с инновационными проектами Новосибирского государственного университета. Особое внимание было уделено разработкам Центра искусственного интеллекта и Передовой инженерной школы, сообщает пресс-служба НГУ.
Ректор университета Михаил Федорук рассказал о стратегических технологических проектах НГУ, реализуемых в рамках программы «Приоритет 2030». Он подчеркнул, что университет играет ключевую роль в развитии инноваций и Академгородка.
Сотрудники Центра ИИ представили видеодетекторы для городских служб, созданные совместно с «Ростелекомом». Часть из них уже тестируется в кампусе НГУ. Также был показан прототип ИИ-помощника для слабовидящих, разработанный с НМИЦ «Микрохирургия глаза».
«Принцип работы данной системы прост: “видеть” вместо человека будет видеокамера, информация с которой поступит в портативный компьютер, преобразующий ее в текст», — пояснил руководитель проекта Алексей Окунев.
Передовая инженерная школа НГУ представила проект «цифрового керна» для нефтедобычи, поддержанный грантом в 210 млн рублей. Исследования будут проводиться с использованием синхротрона СКИФ в Кольцово.
Дмитрий Григоренко отметил важность внедрения разработок в реальный сектор экономики. Директор ЦИИ НГУ Александр Люлько добавил, что визиты представителей власти помогают оценить актуальность проектов и получить поддержку.