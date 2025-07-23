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Пекин выразил протест ЕС за включение китайских финучреждений в пакет антироссийских санкций

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао провёл видеоконференцию с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем, в ходе которой выразил серьёзное недовольство в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

Источник: Life.ru

В частности, китайская сторона выразила протест по поводу включения двух китайских финансовых учреждений в санкционный список ЕС в рамках 18-го пакета антироссийских ограничений.

Согласно сообщению Минкоммерции КНР, встреча, состоявшаяся 22 июля, была посвящена вопросам торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ЕС. Стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Франции рассказал о 19-м пакете санкций против России. По словам французского дипломата, он будет ещё тяжелее предыдущих 18-и пакетов.

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