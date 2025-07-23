Пекин выразил протест ЕС за включение китайских финучреждений в пакет антироссийских санкций

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао провёл видеоконференцию с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем, в ходе которой выразил серьёзное недовольство в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.