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Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков

Астана. 23 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медицинских работников, сообщил советник — пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства поддерживает предложения депутатов парламента, медицинской общественности и активных граждан о внесении изменений в национальное законодательство с целью ужесточения наказания за нападения с применением физической силы и проявление жестокости в отношении медицинских работников», — сообщил Желдибай в среду.

По мнению президента, подобного рода инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию наших медиков, должны решительно пресекаться правовыми средствами в соответствии с принципом «Закон и Порядок».

«Президент поручил правительству разработать соответствующие поправки в законодательство, которые будут переданы в парламент для обсуждения с участием представителей гражданского общества», — добавил Желдибай.