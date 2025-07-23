Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков

«Глава государства поддерживает предложения депутатов парламента, медицинской общественности и активных граждан о внесении изменений в национальное законодательство с целью ужесточения наказания за нападения с применением физической силы и проявление жестокости в отношении медицинских работников», — сообщил Желдибай в среду.
По мнению президента, подобного рода инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию наших медиков, должны решительно пресекаться правовыми средствами в соответствии с принципом «Закон и Порядок».
«Президент поручил правительству разработать соответствующие поправки в законодательство, которые будут переданы в парламент для обсуждения с участием представителей гражданского общества», — добавил Желдибай.