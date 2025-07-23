Юрий Слюсарь поручил проработать проекты строительства дорог в обход крупных городов Дона

Стоимость второго этапа «Западной хорды» оценивается в 30 млрд рублей. Проект предусматривает прокладку дороги по пойме, подтапливаемой территории со сложными грунтами, несколькими эстакадами через р. Мертвый Донец.
«Проектом надо заниматься, определять источник финансирования. Интенсивность движения в этой части западного района Ростова растет. К тому же эта дорога — часть транспортного коридора к нашим новым территориям», — отметил Юрий Слюсарь и поручил минтрансу подготовить необходимую документацию для подачи заявок.
Строительство дороги «Орбитальная-2» с выходом на РТК — еще один выезд, который обеспечит транспортную доступность для жителей микрорайона Суворовский в Ростове-на-Дону. Процедуры по выкупу земельных участков для строительства дороги завершены, и в этом году планируется заключить государственный контракт на выполнение работ. Строительство дороги начнется в 2026 году. Стоимость объекта, завершить который планируют в 2027 году, — 3,5 млрд рублей.
Для создания обхода вокруг Новошахтинска предстоит построить дорогу от НЗНП до дороги Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — Новошахтинск протяженностью 10,8 км с двумя полосами движения. На это потребуется 2,9 млрд рублей. Проектная документация направлена на госэкспертизу.
Для формирования обхода Новочеркасска рассматривается два варианта: северный, который обеспечит прямой доступ к трассе М-4 «Дон», особой экономической зоне «Ростовская» и аэропорту «Платов», а также западный — на Грушевский выезд и Багаевскую. Второй вариант специалисты называют предпочтительным — он решает больше социальных задач: обеспечит связь с промзоной, сформирует дополнительные трассы, что разгрузит и подъезд к Новочеркасску, и внутригородскую дорожную сеть. Ориентировочно, протяженность дороги составит почти 8 км, предварительная оценка стоимости проекта — около 10 млрд рублей.
Обсуждался также выезд из Батайска и связанный с ним ремонт моста.
Как пояснила Алена Беликова, изначально мост не был рассчитан на четыре полосы: две полосы были техническими, еще две — для движения. В результате активной застройки Батайска интенсивность проезда по мосту существенно выросла. Это создает большую нагрузку на его опоры и конструкции, и как следствие — угрожает безопасности движения.
Глава минтранса сообщила, что уже состоялся конкурс на проектирование реконструкции моста, которая предусматривает замену консоли, чтобы после завершения работ можно было полноценно эксплуатировать все четыре полосы. Сразу после получения заключения госэкспертизы минтранс планирует выходить на торги по реконструкции моста.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.