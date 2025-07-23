Юрий Слюсарь поручил проработать проекты строительства дорог в обход крупных городов Дона

Строительство дороги «Орбитальная-2» с выходом на РТК — еще один выезд, который обеспечит транспортную доступность для жителей микрорайона Суворовский в Ростове-на-Дону. Процедуры по выкупу земельных участков для строительства дороги завершены, и в этом году планируется заключить государственный контракт на выполнение работ. Строительство дороги начнется в 2026 году. Стоимость объекта, завершить который планируют в 2027 году, — 3,5 млрд рублей.