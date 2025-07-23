Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Рыженков сказал, какую роль взяла на себя Беларусь вместо стран Балтии

МИД: Беларусь выполняет роль, которую больше ни одно государство не отыгрывает.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Максим Рыженков назвал уникальную роль Беларуси на мировой арене в эфире «Первого информационного».

Глава дипведомства обратил внимание на то, что партнеры Беларуси осознают, что республика располагается на стыке двух цивилизаций: западной и восточной. Рыженков пояснил, что в Беларуси пересекаются торговые коридоры, связывающие Европу и Евразию.

— Это своеобразное окно возможностей для сотрудничества, — указал он.

При этом глава белорусского дипведомства подчеркнул, что больше ни одним государством не отыгрывается роль, принятая Беларусью. И еще он заметил, что в свое время государствами Балтии было отвергнуто участие в данных процессах.

— В свое время Литва вообще выстрелила себе в ногу, разорвав нормальные отношения с Китаем, сказав, что они будут поддерживать Тайвань и так далее. Глупость несусветная, — заключил глава МИД.

А еще глава МИД Беларуси Рыженков заявил, что Евросоюз закрывается.

Тем временем чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в Беларуси.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше