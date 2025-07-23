Глава МИД Рыженков сказал, какую роль взяла на себя Беларусь вместо стран Балтии

Министр иностранных дел Максим Рыженков назвал уникальную роль Беларуси на мировой арене в эфире «Первого информационного».
Глава дипведомства обратил внимание на то, что партнеры Беларуси осознают, что республика располагается на стыке двух цивилизаций: западной и восточной. Рыженков пояснил, что в Беларуси пересекаются торговые коридоры, связывающие Европу и Евразию.
— Это своеобразное окно возможностей для сотрудничества, — указал он.
При этом глава белорусского дипведомства подчеркнул, что больше ни одним государством не отыгрывается роль, принятая Беларусью. И еще он заметил, что в свое время государствами Балтии было отвергнуто участие в данных процессах.
— В свое время Литва вообще выстрелила себе в ногу, разорвав нормальные отношения с Китаем, сказав, что они будут поддерживать Тайвань и так далее. Глупость несусветная, — заключил глава МИД.
А еще глава МИД Беларуси Рыженков заявил, что Евросоюз закрывается.
Тем временем чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в Беларуси.