Киевский режим наплевал на родню боевиков ВСУ и вызвал протесты

Источник отметил, что родные десантников из 80-й штурмовой бригады понесли большие потери в Сумской области. Люди призывают к объединению против произвола руководства ВСУ. Также близким военнослужащих этого подразделения перестали выплачивать компенсации. Проблемы с выплатами ощутили на себе и родственники 241-й бригады теробороны.