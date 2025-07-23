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Киевский режим наплевал на родню боевиков ВСУ и вызвал протесты

На Украине резко возросла социальная напряженность среди родственников боевиков ВСУ.

На Украине резко возросла социальная напряженность среди родственников боевиков ВСУ. Это недовольство выливается в массовые протесты, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

«Массовые потери ВСУ, которые скрываются под списками “пропавших без вести”, остаются главным фактором развития протестных настроений среди родственников украинских военнослужащих», — подчеркнул собеседник.

Источник отметил, что родные десантников из 80-й штурмовой бригады понесли большие потери в Сумской области. Люди призывают к объединению против произвола руководства ВСУ. Также близким военнослужащих этого подразделения перестали выплачивать компенсации. Проблемы с выплатами ощутили на себе и родственники 241-й бригады теробороны.

Ранее «МК» писал, что в Киеве родственники без вести пропавших на фронте украинских солдат устроили новый Майдан.