Под Купянском ликвидировали группу РДК с примкнувшим к ВСУ россиянином

Российские военные ликвидировали в районе Купянска Харьковской области группу боевиков из подразделения «Русский добровольческий корпус»*, в том числе известного в СМИ перебежчика на украинскую сторону Михаила Павлова**. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Были уничтожены коллаборационисты из РДК*, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс, который перешел на сторону ВСУ в 2023 году и активно рассказывал об этом на украинском телевидении и в интернет-ресурсах», — цитирует информагентство своих собеседников.
Павлов попал в зону СВО в 2023 году, вызвавшись добровольцем во время отбывания наказания в колонии за преступление наркотической направленности (ст. 228 УК РФ). Он добровольно сдался в плен ВСУ, а после перешел в «Русский добровольческий корпус», находящийся в подчинении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
* Организация, внесенная в России в список террористических и экстремистских.
** Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.