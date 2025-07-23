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Под Купянском ликвидировали группу РДК с примкнувшим к ВСУ россиянином

Среди боевиков оказался перешедший на сторону Украины Михаил Павлов.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали в районе Купянска Харьковской области группу боевиков из подразделения «Русский добровольческий корпус»*, в том числе известного в СМИ перебежчика на украинскую сторону Михаила Павлова**. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Были уничтожены коллаборационисты из РДК*, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс, который перешел на сторону ВСУ в 2023 году и активно рассказывал об этом на украинском телевидении и в интернет-ресурсах», — цитирует информагентство своих собеседников.

Павлов попал в зону СВО в 2023 году, вызвавшись добровольцем во время отбывания наказания в колонии за преступление наркотической направленности (ст. 228 УК РФ). Он добровольно сдался в плен ВСУ, а после перешел в «Русский добровольческий корпус», находящийся в подчинении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

* Организация, внесенная в России в список террористических и экстремистских.

** Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.