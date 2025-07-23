Под Купянском ликвидировали группу РДК с примкнувшим к ВСУ россиянином

«Были уничтожены коллаборационисты из РДК*, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс, который перешел на сторону ВСУ в 2023 году и активно рассказывал об этом на украинском телевидении и в интернет-ресурсах», — цитирует информагентство своих собеседников.