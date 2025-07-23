Над регионами России сбили более 30 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1246-й

«[Экс-глава Белого дома Джо] Байден дал денежные средства или [военную] технику на $350 млрд. Предполагалось, что они [власти Украины] будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — сказал он на встрече с законодателями-республиканцами.