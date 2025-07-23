Над регионами России сбили более 30 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1246-й

8:19 ?Eвросоюз может ввести санкции против Украины из-за скандального закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет The Spectator.
8:17 После серии взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области Украины получили повреждения два предприятия — частное и промышленное, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
8:15 Соединенным Штатам следует прекратить отправку вооружений Украине, считает член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в социальной сети Х.
«Он [президент Украины Владимир Зеленский] является диктатором, отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Выгоните его [Зеленского] с должности! А Америка должна прекратить финансирование и отправку вооружений!» — написала она.
8:11 Президент США Дональд Трамп усомнился, что власти Украины потратили на оружие переданные Вашингтоном деньги.
«[Экс-глава Белого дома Джо] Байден дал денежные средства или [военную] технику на $350 млрд. Предполагалось, что они [власти Украины] будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — сказал он на встрече с законодателями-республиканцами.
8:08 В городе Сумы на северо-востоке Украины после серии взрывов повреждена критическая инфраструктура, фиксируются отключения электроэнергии. Об этом заявил глава областной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале.
8:06 ❗️В Новочеркасске Ростовской области в результате ночной атаки дронов ВСУ получили травмы две женщины и мужчина, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
В разных частях города из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания, пожары оперативно потушены, добавил глава региона.
8:05 ?Над регионами России ночью сбили 33 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Над Тульской областью уничтожили 12 БПЛА, над Ростовской — 11, над Нижегородской — шесть, над Брянской — два, над Курской и Калужской — по одному.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1246-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.