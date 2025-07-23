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Депутаты Рады намерены оспорить в Конституционном суде закон о НАБУ и САП

Для подачи представления в Конституционный суд необходимо собрать не менее 45 подписей народных депутатов.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Верховной рады Украины намерены оспорить в Конституционном суде закон, который, по их мнению, фактически ликвидирует Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк.

Он подчеркнул, что при принятии документа были нарушены многочисленные положения регламента. Для подачи представления в Конституционный суд необходимо собрать не менее 45 подписей народных депутатов.

«Единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию — это снести этот зашкварный закон в Конституционном Суде», — заявил Железняк.

Ранее принятие и подписание закона вызвало резкую критику со стороны ряда политиков и западных партнеров Украины. Послы стран G7 выразили обеспокоенность действиями украинских властей и планируют обсудить ситуацию с руководством страны. На Украине в ответ начались акции протеста против ликвидации антикоррупционных органов — митинги прошли в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.

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