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Вячеслав Володин наградил спикера Волгоградской облдумы

Председатель Волгоградской облдумы удостоен Почетной грамоты Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

Награду спикер регионального парламента получил за большой вклад в сохранение исторической памяти и развитие межпарламентского сотрудничества.

Грамоту Александру Блошкину накануне вручил Вячеслав Володин в здании Госдумы РФ.

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