«Облили грязью»: Брат Сырского сделал заявление после новостей о лечении родителей в Москве

Напомним, родственные связи Александра Сырского с семьёй фактически прервались на фоне политических разногласий — его родители и брат открыто поддерживают Россию, регулярно участвуя в мероприятиях «Бессмертного полка». При этом 86-летний отец военачальника, Станислав Сырский, страдает тяжёлым заболеванием мозга, которое прогрессировало после перенесённого ковида. Как выяснилось, главком ВСУ перевёл в Россию около миллиона рублей на лечение родителя. По информации источников, в украинских политических кругах эти действия уже назвали предательством.