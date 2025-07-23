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«Облили грязью»: Брат Сырского сделал заявление после новостей о лечении родителей в Москве

Олег Сырский, брат главнокомандующего ВСУ, Александра Сырского утверждает, что пресса безжалостно оклеветала его родителей. В разговоре с РИА «Новости» он просто искрил от негодования, когда речь зашла о тех самых слухах про переводы денег из Украины в Россию на лечение его отца.

Источник: Life.ru

«Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю», — заявил Олег Сырский агентству.

Он отказался от дальнейших комментариев, сославшись на нежелание участвовать в медийном скандале.

Напомним, родственные связи Александра Сырского с семьёй фактически прервались на фоне политических разногласий — его родители и брат открыто поддерживают Россию, регулярно участвуя в мероприятиях «Бессмертного полка». При этом 86-летний отец военачальника, Станислав Сырский, страдает тяжёлым заболеванием мозга, которое прогрессировало после перенесённого ковида. Как выяснилось, главком ВСУ перевёл в Россию около миллиона рублей на лечение родителя. По информации источников, в украинских политических кругах эти действия уже назвали предательством.