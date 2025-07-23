Премьер Японии Исиба может объявить о своей отставке до конца июля

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может объявить о своей отставке до конца июля, сообщает газета «Иомиури».
По данным издания, он рассматривает такой шаг как способ взять на себя ответственность за поражение правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента.
На выборах, прошедших 20 июля, правящая коалиция в составе ЛДП и партии «Комэйто» утратила контроль над верхней палатой парламента. Это стало уже вторым серьезным электоральным поражением для Исибы: осенью прошлого года коалиция лишилась большинства и в нижней палате.
Как сообщало ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники в партии, на главу правительства усиливается давление. Так, с призывами к отставке выступают не только партийные функционеры, но и члены кабинета министров, а также представители региональных отделений ЛДП.