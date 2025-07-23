Трамп усомнился в целевом расходовании Украиной денег, переданных США

Президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими законодателями высказал предположение о нецелевом использовании Украиной части американской военной помощи. По его словам, администрация Джо Байдена выделила Киеву 350 миллиардов долларов, включая как технику, так и денежные средства.
Трамп отметил необходимость тщательной проверки расходования этих средств, выразив сомнения в полном их направлении на закупку вооружений.
«Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что еще хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению», — сказал он.
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