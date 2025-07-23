Некоторые депутаты Верховной рады Украины намерены выступить против принятого закона об ограничении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и оспорить его законность Конституционном суде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.
«Единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию, — это снести этот зашкварный закон в Конституционном суде. Там столько статей регламента было нарушено во время его одобрения, что это достаточно реалистично», — подчеркнул парламентарий.
Железняк пояснил, что сейчас будет инициирован сбор подписей для конституционного представления. По его словам, необходимы автографы 45 депутатов. Он уверен, что столько точно ему удастся собрать.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Зеленский поставил крест на вступление Украины в Европейский союз своим запретом антикоррупционных агентств. За это ЕС может еще и санкции ввести против Незалежной.
В СБУ попытались оправдать принятие этого закона. Там отметили, этот процесс ни что иное как возвращение к конституционным нормам страны.