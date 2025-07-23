Главные новости 23 июля 2025 года

Один из основателей группы Black Sabbat Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Его музыкальная карьера длилась более 50 лет. За это время он дал свыше 2,5 тысяч концертов. В начале июля группа Black Sabbat воссоединилась для прощального выступления. На сцене Осборн выступал, сидя на троне, из-за болезни.