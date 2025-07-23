Главные новости 23 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 июля 2025.
Трамп анонсировал крупную торговую сделку с Японией
Американский президент Дональд Трамп рассказал о «возможно, крупнейшем» торговом соглашении с Японией. По условиям сделки, Токио выступит в роли инвестора и вложит 550 млрд долларов в экономику США. При этом Япония согласилась на уплату торговой пошлины в размере 15%.
В Ростовской области в результате атаки дронов ВСУ есть раненые
В ночь на 22 июля над российскими регионами силы ПВО нейтрализовали и сбили 33 украинских БПЛА, из них 11 — над Ростовской областью. В результате атаки в городе Новочеркасске пострадали три человека. Две женщины получили ранения средней тяжести и легкие, состояние мужчины с осколочным ранением живота оценивают как тяжелое.
Турция начала выпуск первой звуковой ракеты
Турецкий военный производитель представил на международной выставке вооружений в Стамбуле гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4. Это первая гиперзвуковая и самая дальнобойная баллистическая ракета турецкого производства. Tayfun Block-4 способен поражать стратегические цели на расстоянии нескольких километров.
Умер британский рок-музыкант Оззи Осборн
Один из основателей группы Black Sabbat Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Его музыкальная карьера длилась более 50 лет. За это время он дал свыше 2,5 тысяч концертов. В начале июля группа Black Sabbat воссоединилась для прощального выступления. На сцене Осборн выступал, сидя на троне, из-за болезни.
Иран предупредил Израиль об ответном ударе в случае атаки
Тегеран ответит ударом по территории еврейского государства, если Израиль вновь атакует исламскую республику. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Политик подчеркнул, что Иран не стремится к войне. Он добавил, что Израиль во время обострения конфликта получил потери, но скрывает их.