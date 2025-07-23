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Китай сделал представление Евросоюзу из-за антироссийских санкций

Президент Министерства коммерции Китая Ван Вэньтао сделал представление еврокомиссару по торговой политике Марошу Шефчовичу из-за включения двух китайских банков в санкционный список Евросоюза (ЕС) по России.

Президент Министерства коммерции Китая Ван Вэньтао сделал представление еврокомиссару по торговой политике Марошу Шефчовичу из-за включения двух китайских банков в санкционный список Евросоюза (ЕС) по России.

В ведомстве отметили, что в ходе звонка стороны обсудили главные вопросы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ЕС.

— Также было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России, — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что Пекин намерен принять жесткие меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций, введенный Европейским союзом.

Санкции Евросоюза в отношении китайских банков Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank могут привести к «возмездию» со стороны Китая, который в последние недели «интенсивно лоббировал за кулисами» отказ от этой меры.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что послы ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. В нем объединение снизило предельную цену на российскую нефть — теперь она составляет 47,6 доллара за баррель вместо прежних 60. Также ЕС полностью запретил любые операции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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