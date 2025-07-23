Китай сделал представление Евросоюзу из-за антироссийских санкций

В ведомстве отметили, что в ходе звонка стороны обсудили главные вопросы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ЕС.
— Также было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России, — говорится в заявлении.
До этого стало известно, что Пекин намерен принять жесткие меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций, введенный Европейским союзом.
Санкции Евросоюза в отношении китайских банков Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank могут привести к «возмездию» со стороны Китая, который в последние недели «интенсивно лоббировал за кулисами» отказ от этой меры.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что послы ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. В нем объединение снизило предельную цену на российскую нефть — теперь она составляет 47,6 доллара за баррель вместо прежних 60. Также ЕС полностью запретил любые операции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».