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Очевидцы сняли момент мощного взрыва в Кривом Роге

Минувшей ночью в городе прогремела серия взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые очевидцами кадры момента мощного взрыва в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Глава военной администрации города Александр Вилкул сообщил в своем Telegram- канале о серии взрывов, прогремевших минувшей ночью в Кривом Роге. По информации чиновника, в результате взрывов повреждено одно из предприятий, возник пожар.

Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ночь на среду нанесены удары по складам и логистике противника в Кривом Роге и его пригородах.

Под удар попали также объекты на территории Сумской и Харьковской областей.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о поражении объектов критической инфраструктуры на территории Кривого Рога.