Очевидцы сняли момент мощного взрыва в Кривом Роге

В Сети появились снятые очевидцами кадры момента мощного взрыва в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
Глава военной администрации города Александр Вилкул сообщил в своем Telegram- канале о серии взрывов, прогремевших минувшей ночью в Кривом Роге. По информации чиновника, в результате взрывов повреждено одно из предприятий, возник пожар.
Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ночь на среду нанесены удары по складам и логистике противника в Кривом Роге и его пригородах.
Под удар попали также объекты на территории Сумской и Харьковской областей.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось о поражении объектов критической инфраструктуры на территории Кривого Рога.