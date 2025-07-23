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Трамп анонсировал крупнейшее торговое соглашение с Японией

США и Япония заключили крупную торговую сделку, предусматривающую инвестиции в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов.

США и Япония заключили крупную торговую сделку, предусматривающую инвестиции в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social.

Соглашение предполагает взаимные пошлины в размере 15% на товары, включая автомобили, сельскохозяйственную продукцию и рис. По словам Трампа, сделка позволит создать сотни тысяч рабочих мест в США, при этом 90% прибыли останется в американской экономике.

Товарооборот между странами в 2024 году составил 227,9 миллиарда долларов, при этом экспорт Японии в США почти вдвое превысил импорт американских товаров.

Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в целевом расходовании Украиной денег, переданных США.

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