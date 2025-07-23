Трамп анонсировал крупнейшее торговое соглашение с Японией

США и Япония заключили крупную торговую сделку, предусматривающую инвестиции в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social.
Соглашение предполагает взаимные пошлины в размере 15% на товары, включая автомобили, сельскохозяйственную продукцию и рис. По словам Трампа, сделка позволит создать сотни тысяч рабочих мест в США, при этом 90% прибыли останется в американской экономике.
Товарооборот между странами в 2024 году составил 227,9 миллиарда долларов, при этом экспорт Японии в США почти вдвое превысил импорт американских товаров.
Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в целевом расходовании Украиной денег, переданных США.