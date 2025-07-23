Трамп анонсировал крупнейшее торговое соглашение с Японией

Соглашение предполагает взаимные пошлины в размере 15% на товары, включая автомобили, сельскохозяйственную продукцию и рис. По словам Трампа, сделка позволит создать сотни тысяч рабочих мест в США, при этом 90% прибыли останется в американской экономике.