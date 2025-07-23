Военные заводы бегут с Украины: выяснилось почему Зеленский ищет площадки в Европе

Владимир Зеленский сообщил о решении французских компаний развернуть производство беспилотных летательных аппаратов на территории Украины. Это заявление прозвучало после его встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, который приехал в Киев.
«Есть решение французских компаний начать изготовление дронов на Украине», — заявил Зеленский журналистам. При этом сам Барро в ходе публичных выступлений не упомянул о конкретных договорённостях по производству беспилотников.
В свою очередь, эстонская компания Meridein Group, специализирующаяся на разработке и продаже дронов, объявила о планах создания крупносерийного производства беспилотников в странах Балтии совместно с ведущими европейскими производителями.
«Подписанные соглашения включают производство FPV или ударных беспилотников, бомбардировщиков и разведывательных дронов. Мы переводим производство всемирно известных и проверенных решений в страны Балтии», — заявил менеджер по развитию Meridein Group Эдуард Вайну.
Предполагается, что предприятие сможет выпускать до двух тысяч донов в день (семь миллионов в год), а первые изделия сойдут с конвейера не позднее первой половины 2026 года.
Ранее Зеленский сообщал о планах по организации выпуска оружия не только на территории «незалежной», но и в Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве.
Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин уточнил, что первая партия вооружений, произведённых на мощностях завода в Дании, поступит на вооружение ВСУ уже в 2026 году.
Сегодня до 40% вооружений, используемых вооружёнными силами Украины на фронте, производится внутри страны. При этом, как отмечают в Киеве, украинскому военно-промышленному комплексу не хватает примерно 40% финансирования для полноценного функционирования.
По словам военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, учитывая, что Франция — страна с развитым военно-техническим и технологическим потенциалом, размещение их заводов на Украине — это серьезная угроза для нас.
— Наши действия должны быть чёткими и жёсткими. В первую очередь — выявление силами разведки потенциальных производственных площадок, где может быть развёрнуто такое производство. Как только туда начнут завозить оборудование, материалы, отправлять специалистов — наносить ракетные удары или атаковать дронами. Других способов просто нет.
— Как быстро можно выявить такие объекты?
— У военной разведки есть свои инструменты: спутники, электронная разведка, агентура. Главное — не просто мониторить Украину, а отслеживать процесс в странах НАТО, особенно во Франции. Где закупают оборудование? Кого готовят к отправке? Это не спрячешь — нужны цеха, обучение персонала, логистика. Если агентура работает хорошо — признаки будут обнаружены.
— А что Франция может сделать в ответ?
— Пусть взвешивают риски, прежде чем лезть в Украину. Если приехали — значит, согласились на все последствия. Никаких полумер. Только так можно сломать их планы. Нам нужно действовать жёстче. Выявлять и уничтожать не только производства, но и иностранных специалистов — военных, техников, наёмников.
Как считает российский экономист, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, с Эстонией вопросы обстоят гораздо сложнее и хоть украинские военные заводы на ее территории и мозолят глаза,
— Что касается удара по территории страны НАТО — без крайней необходимости этого делать не стоит, — говорит он.
— Как тогда воздействовать на эти заводы?
— Сегодня в Эстонии уже существует военное производство. Даже по более-менее открытым данным, которые есть у меня здесь, таких предприятий не так уж и мало. Значит появление еще одного завода — это не принципиально меняющее ситуацию событие.
Второй момент: политическое руководство Эстонии уже давно заявило о своем участии в войне на стороне Украины. Это не новость — примерно два года назад они открыто сказали, что находятся в состоянии войны с Россией. Поэтому я не думаю, что именно это заявление сейчас способно кардинально изменить ситуацию.
Но есть один нюанс, который стоит подчеркнуть. Само это заявление о переносе украинских заводов показывает, что военным производствам на территории Украины стало некомфортно. Для нас это огромный плюс.