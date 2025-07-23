Названо скорое время ухода премьера враждебной России страны в отставку

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба, находящийся в тяжелом положении, может уйти в отставку к августу, сообщают местные СМИ.
Сообщения о скорой отставке японского премьер-министра, отмечает CNBS, появились вскоре после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что он достиг «масштабной сделки» с Японией, и через несколько дней после того, как правящая коалиция Исибы потеряла большинство в верхней палате парламента Страны восходящего солнца.
Японская газета Mainichi сообщила в среду, что премьер-министр Исиба намерен объявить о своей отставке к августу.
Ранее в тот же день японское СМИ Yomiuri сообщило, что Сигеру Исиба примет решение о том, оставаться ли ему на посту премьер-министра, после оценки прогресса в переговорах по тарифам.
Японское издание Jiji Press сообщило, что «он скоро решит, уходить ему в отставку или нет», добавив, что высокопоставленный член Либерально-демократической партии Исибы предсказал, что глава правительства уйдет в отставку в августе.
Газета Sankei также сообщила, что премьер-министр примет окончательное решение о своем будущем в августе, и добавила, что, если он решит уйти в отставку, ожидается, что Исиба выберет нового лидера партии в сентябре и проведет выборы кандидата в октябре.
В некоторых сообщениях, таких как от издания Nikkei, сообщалось, что в среду Исиба проведет «необычную» встречу с главным советником ЛДП Таро Асо и бывшим премьер-министром Фумио Кисидой.
Nikkei также сообщает, что Исиба «обсудит свое будущее с бывшим премьер-министром».
После поражения в верхней палате впервые Либерально-демократическая партия Японии оказалась в меньшинстве в обеих палатах. В октябре прошлого года партия потеряла большинство в нижней палате.
Сам Исиба пока не делал никаких публичных заявлений о своем будущем, заявив лишь после выборов, что останется на посту премьер-министра. «Это сложная ситуация, — отметил он по итогам неприятного для него голосования, — и мы должны отнестись к ней очень смиренно и серьезно».
Если Сигеру Исиба уйдет со своей должности, то еще неясно, кто же может занять пост одиннадцатого с 2000 года премьер-министра от ЛДП, поскольку правительство нуждается в поддержке оппозиции в обеих палатах, отмечало ранее издание The Guardian.
«Исиба может быть заменен кем-то другим, но пока неясно, кто станет преемником», — говорил в комментариях для информагентства Agence France-Presse профессор политики и социологии Университета Цукубы Хидехиро Ямамото.