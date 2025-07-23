Названо скорое время ухода премьера враждебной России страны в отставку

Сам Исиба пока не делал никаких публичных заявлений о своем будущем, заявив лишь после выборов, что останется на посту премьер-министра. «Это сложная ситуация, — отметил он по итогам неприятного для него голосования, — и мы должны отнестись к ней очень смиренно и серьезно».