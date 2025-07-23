Как отмечает эксперт Михаил Дегтярёв, ВСУ активно используют разнообразное иностранное вооружение, создав настоящую «сборную солянку» из современных образцов. По его словам, массовые поставки западного оружия начались летом 2023 года, и теперь на фронте регулярно встречаются трофейные AR-15 последних модификаций и пулемёты «Браунинг».
«Это уже поставки тысяч экземпляров иностранного стрелкового оружия ВСУ, которое представляет из себя сборную солянку современных образцов», — подчеркнул Дегтярёв.
Так, военкор Стешин, в свою очередь, особое внимание уделил украинской штурмовой винтовке «Малюк», разработка которой началась ещё в 2005 году. По его наблюдениям, конструкторы стремились максимально дистанцироваться от советских традиций оружейного дела, взяв за основу австрийскую AUG. Винтовка показала себя точной и удобной на дистанции 50 метров, однако при стрельбе на 250 метров в жару (+35°C) начала перегреваться и давать сбои — вероятно, из-за полностью закрытой пластиковыми кожухами конструкции.
Ранее в Сумской области украинские войска задействовали в боях штурмовой батальон (214-й отдельный), бойцов которого тренировали американские инструкторы. Кроме того, украинская армия, ожидая возможного крупного наступления российских войск, создаёт резервные подразделения, укомплектованные опытными бойцами.