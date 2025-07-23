Появилось фото украинских винтовок «Американка» и «Малюк», затрофеенных нашими бойцами

Так, военкор Стешин, в свою очередь, особое внимание уделил украинской штурмовой винтовке «Малюк», разработка которой началась ещё в 2005 году. По его наблюдениям, конструкторы стремились максимально дистанцироваться от советских традиций оружейного дела, взяв за основу австрийскую AUG. Винтовка показала себя точной и удобной на дистанции 50 метров, однако при стрельбе на 250 метров в жару (+35°C) начала перегреваться и давать сбои — вероятно, из-за полностью закрытой пластиковыми кожухами конструкции.