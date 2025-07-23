«Русское вмешательство»: Обама прервал молчание после призыва Трампа привлечь его за измену

Демократ Барак Обама нарушил свое молчание в ответ на призывы Дональда Трампа привлечь его к уголовной ответственности, недвусмысленно отвергнув обвинения своего преемника в том, что он пытался организовать «государственный переворот» после победы Трампа на выборах 2016 года, «сфабриковав» доказательства российского вмешательства.
Офис либерала Обамы предпринял необычный шаг и выступил с решительным опровержением после того, как Трамп заявил журналистам, что его предшественник «пытался возглавить государственный переворот» против него и был виновен в «государственной измене» из-за оценок разведки, предполагающих, что Россия якобы вмешалась, чтобы помочь Трампу победить Хиллари Клинтон в предвыборной кампании.
«Из уважения к администрации президента, наше ведомство обычно не удостаивает ответом постоянную чепуху и дезинформацию, исходящие из Белого дома, — говорится в заявлении. — Но эти заявления достаточно возмутительны, чтобы заслуживать ответа. Эти странные обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание».
Далее в заявлении содержалась критика утверждений, сделанных в 11-страничном документе, опубликованном на прошлой неделе директором национальной разведки Тулси Габбард, которая заявила, что передавала доказательства того, что, по ее словам, было «предательским заговором» среди сотрудников национальной безопасности Обамы, в министерство юстиции, рекомендуя привлечь их к ответственности.
«Ничто в документе, опубликованном на прошлой неделе, не опровергает широко распространенный вывод о том, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года, но не смогла успешно манипулировать голосами избирателей, — говорится в заявлении офиса Обамы. — Эти выводы были подтверждены в докладе 2020 года двухпартийного сенатского комитета по разведке, возглавляемого тогдашним председателем Марко Рубио».
Ответ Обамы последовал за шквалом обвинений со стороны Трампа в Белом доме, когда он встречался с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.
Отвечая на вопрос репортера, кто должен стать главной мишенью уголовного расследования, рекомендованного в отчете Габбард, Трамп сказал: «Исходя из того, что я прочитал, а я читаю почти все, что читаете вы, это был бы президент Обама. Он начал это, и Байден был там с ним. И Джеймс Коми [бывший директор ФБР] был там, и Джеймс Клэппер [бывший директор национальной разведки], вся эта группа была там. Это тоже были они, но лидером банды был президент Обама, Барак Хусейн Обама. Вы слышали о нем?».
Трамп продолжил: «Это не похоже на улику. Это похоже на доказательство, неопровержимое доказательство того, что Обама вел себя сдержанно, что Обама пытался возглавить государственный переворот, и это было с Хиллари Клинтон, со всеми этими другими людьми, но Обама возглавил это. Он виновен. Это была государственная измена. Это было все, что вы могли придумать. Они пытались сорвать выборы. Они пытались запутать выборы. Они делали вещи, которые никто даже не мог себе представить.».
Трамп сказал, что Габбард сказала ему, что у нее на подходе «тысячи дополнительных документов».
«По-моему, это самая невероятная вещь, которую я когда-либо читал. Итак, вы хотите взглянуть на это и перестать говорить о чепухе», — сказал Трамп, что, по-видимому, было закодированным призывом к сторонникам отказаться от своих требований о предоставлении документов, связанных с Джеффри Эпштейном, опальным финансистом, который был найден мертвым в своей тюремной камере в 2019 году, когда он ожидал суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Но доклад Габбард, в котором администрация Обамы обвиняется в принуждении разведывательных агентств изменить свои выводы, смешал и исказил различные вопросы, чтобы дискредитировать оценку американского разведывательного сообщества, сделанную в 2017 году, о том, что Россия якобы стремилась одновременно помочь Трампу и нанести ущерб Клинтон.
В ходе оценки был сделан вывод, что Россия не совершала кибератак на избирательную инфраструктуру с целью изменения результатов подсчета голосов, но было установлено, что Москва якобы взломала и допустила утечку документов Национального комитета Демократической партии, чтобы нанести ущерб кампании Клинтон.
В отчете Габбард этот первый вывод был использован для того, чтобы предположить, что более масштабной операции по оказанию влияния со стороны России не проводилось, и в качестве доказательства политического вмешательства в оценку был приведен ежедневный отчет президента Обамы в декабре 2016 года, в котором говорилось, что не было никаких попыток взлома избирательных систем со стороны России.
Фальшивые утверждения о так называемом «российском вмешательстве» впоследствии были подтверждены в докладе, опубликованном специальным прокурором Робертом Мюллером в 2019 году, и в опубликованном в следующем году докладе двухпартийного сенатского комитета по разведке, возглавляемого Рубио, ныне госсекретарем в администрации Трампа.
Бывший аналитик ЦРУ и офицер национальной разведки Фултон Армстронг сообщил The Guardian по электронной почте, что отчет Габбарда «очевидно, был написан с заранее определенным выводом».
«Даже беглое прочтение показывает, как путаница между уверенностью и вероятностью в оценках разведданных, даже если она не преднамеренная, приводит к небрежности и манипуляциям, — утверждает Армстронг. — Большая проблема в том, что отчет Тулси — полный отстой. Ее ссылка на “чиновников глубинного государства” является дилетантской, глупой и подрывает весь этот чертов документ. Она умна в том, что использует дрянные прецеденты и неразбериху, чтобы доказать свою правоту, но такая проблема, как манипулирование Россией выборами в США, с таким количеством аналитиков из разных организационных культур, почти наверняка оставит после себя достаточно информации, которую может найти любой, кто хотел бы провести одностороннюю политическую работу».