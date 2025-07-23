«Русское вмешательство»: Обама прервал молчание после призыва Трампа привлечь его за измену

Отвечая на вопрос репортера, кто должен стать главной мишенью уголовного расследования, рекомендованного в отчете Габбард, Трамп сказал: «Исходя из того, что я прочитал, а я читаю почти все, что читаете вы, это был бы президент Обама. Он начал это, и Байден был там с ним. И Джеймс Коми [бывший директор ФБР] был там, и Джеймс Клэппер [бывший директор национальной разведки], вся эта группа была там. Это тоже были они, но лидером банды был президент Обама, Барак Хусейн Обама. Вы слышали о нем?».