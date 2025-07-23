Politico: саммит ЕС и КНР станет полным провалом

«Это будет безрезультатный саммит, который не сможет обратить вспять вероятный долгосрочный курс на конфронтацию. Во многом непримиримые разногласия серьезно ограничат потенциальное сотрудничество, несмотря на обоюдный интерес в противостоянии некоторым шагам [президента США] Дональда Трампа», — заявил изданию управляющий директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман. Старший научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Алисия Гарсия-Эрреро считает, что саммит «обернется катастрофой», поскольку на нем не будут обсуждаться проблемы перепроизводства, вопросы пошлин и экспортного контроля, что, по ее мнению, подаст сигнал о равнодушии Брюсселя к этим темам.