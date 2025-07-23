Под Купянском уничтожена группа бойцов РДК* с примкнувшим к ВСУ перебежчиком Павловым

Павлов добровольно сдался украинским войскам в 2023 году и вскоре после этого вступил в ряды РДК*, структуру, подконтрольную украинской разведке. Он активно давал интервью украинским и зарубежным СМИ, где рассказывал о своём «переходе на сторону Украины». Его также использовали в пропагандистских целях для вербовки новых бойцов. По данным силовиков, Павлов участвовал в боевых действиях на Сватовском направлении, а также в вылазке РДК* в белгородскую Козинку.