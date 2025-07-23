Сверхдержава решила депортировать мигрантов в крошечную островную страны

Республика Палау, страна с населением около 18 000 человек, расположенная к востоку от Филиппин, рассматривает проект соглашения о переселении «граждан третьих стран» из США, которые «могут просить защиты и не возвращаться на родину». В проекте соглашения не уточняется, сколько человек может быть отправлено на Палау, а также что тихоокеанское государство получит взамен, отмечает The Guardian.