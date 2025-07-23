Сверхдержава решила депортировать мигрантов в крошечную островную страны

Администрация Трампа обратилась с просьбой к небольшому тихоокеанскому государству Палау принять лиц, ищущих убежища, которые в настоящее время проживают в США, на фоне более широкого стремления США депортировать мигрантов в те страны, откуда они не происходят.
Республика Палау, страна с населением около 18 000 человек, расположенная к востоку от Филиппин, рассматривает проект соглашения о переселении «граждан третьих стран» из США, которые «могут просить защиты и не возвращаться на родину». В проекте соглашения не уточняется, сколько человек может быть отправлено на Палау, а также что тихоокеанское государство получит взамен, отмечает The Guardian.
«Обе стороны должны принимать во внимание просьбы граждан третьих стран о предоставлении убежища, защиты беженцев или эквивалентной временной защиты, — говорится в проекте соглашения, с которым ознакомилась газета The Guardian. — Правительство Соединенных Штатов Америки не будет передавать несовершеннолетних без сопровождения в соответствии с настоящим Соглашением».
Из письма президента Палау Суранджела Уиппса-младшего относительно проекта соглашения, с которым ознакомилась The Guardian, ясно, что предложение далеко не окончательное и подлежит дальнейшему обсуждению. В письме также говорится, что Палау будет иметь «полное право решать, принимать или не принимать каких-либо лиц».
Запрос в адрес Палау знаменует собой последнюю попытку администрации Трампа выдворить мигрантов за пределы своих границ. Июньское решение Верховного суда открыло правительству США путь к выдворению мигрантов и переводу их в страны, из которых они не прибыли. С тех пор США завершили передачу мигрантов, включая Южный Судан и Королевство Эсватини.
По словам Дорис Мейснер, которая возглавляет иммиграционную программу Института миграционной политики в США и является бывшим комиссаром Службы иммиграции и натурализации США, проект соглашения с Палау отражает другие запросы администрации Трампа, направленные «десяткам» других стран о переселении мигрантов.
«Поскольку большинство стран невелики, находятся далеко от США и не знакомы большинству американцев, причина таких действий заключается прежде всего в том, чтобы усилить страх иммигрантских сообществ в США перед отправкой в отдаленные места, где у них нет семьи или других связей», — отмечает Мейснер.
В отличие от Соединенных Штатов, Палау не подписала Конвенцию ООН о статусе беженцев — международный договор, который обязывает страны защищать людей, спасающихся от преследований, и который определяет, как следует обращаться с лицами, ищущими убежища, и беженцами в стране убежища. Учитывая это, в проекте соглашения говорится, что вместо этого Палау будет действовать «в соответствии со своей конституцией» и «основополагающими гуманитарными принципами».
На прошлой неделе президент Палау созвал встречу с национальным конгрессом и Советом вождей страны, чтобы обсудить эту просьбу. В ответ на вопросы по этому поводу Администрация президента Палау направила The Guardian ссылку на заявление, опубликованное после встречи, в котором говорилось, что лидеры «подтвердили свое давнее партнерство с Соединенными Штатами», но «прежде чем принимать какое-либо решение», требуется дополнительная информация.
Представитель Госдепартамента США заявил, что реализация «иммиграционной политики администрации Трампа» является «главным приоритетом».
«В некоторых случаях мы будем сотрудничать с другими странами, чтобы облегчить выдворение из Соединенных Штатов граждан третьих стран, которые ищут убежища или других форм защиты в Соединенных Штатах», — сказал пресс-секретарь. — Постоянное взаимодействие с иностранными правительствами имеет жизненно важное значение для сдерживания нелегальной и массовой миграции и обеспечения безопасности наших границ".
Палау поддерживает тесные связи с США в рамках соглашения о свободной ассоциации (Cofa), которое предоставляет стране бюджетную поддержку и помощь на миллионы долларов. В 2023 году на средства Cofa приходилось около 30% государственных доходов Палау. Такие отношения могут означать, что лидеры Палау «чувствуют давление, вынуждающее их согласиться на эту сделку», — сказала Камилла Пол, аналитик по Тихоокеанскому региону.
«Соглашение предоставляет Палау большое финансирование, а также программы и услуги, и при Трампе существует большая неопределенность в отношении того, какие вещи могут оказаться под угрозой», — отмечает Камилла Пол, чья должность в Институте мира США была недавно прекращена в результате сокращений, произведенных правительством. администрация Трампа.
«Подобная сделка не принесет Палау никакой материальной выгоды, и если Палау согласится на нее, то, по сути, под давлением, опасаясь, что, если они скажут “нет”, это повлечет за собой какие-то негативные последствия», — добавила она.
Пол подчеркивает, что в сочетании с решением администрации Трампа отказаться от своих обязательств по климату — ключевого приоритета для тихоокеанских стран — эта просьба окажет долгосрочное влияние на геополитику в регионе.
«Такого рода политика наносит такой ущерб стратегии США в Тихоокеанском регионе, что Китай легко сможет извлечь из этого выгоду, — утверждает Камилла Пол. — Это означает, что администрация Трампа берет то, чего хочет, и почти ничего не предлагает взамен».
Это не первый случай, когда США просят Палау принять людей. В 2009 году Палау согласилось переселить 17 китайских мусульман, содержавшихся в тюрьме Гуантанамо, напоминает The Guardian.