Зеленский играет с огнем в отношениях с США, пишут СМИ

Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух названных ведомств. Позже Зеленский подписал соответствующий закон.
Трамп в феврале выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины «сотни миллиардов» долларов. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в апреле заявил, что Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире, нужно внимательно следить за передаваемыми ей средствами.
«Зеленский, возможно, играет с огнем, учитывая прошлые заявления Трампа о том, что Украина крайне коррумпирована, а Зеленский — “диктатор без выборов”, — говорится в сообщении на портале.
Ранее Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что Зеленский отказывается проводить выборы, поскольку его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях экс-президента США Джо Байдена. Трамп добавил, что Зеленский — диктатор без выборов.
Издание «Страна.ua» ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран «Большой семерки» (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.