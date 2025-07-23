Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский играет с огнем в отношениях с США, пишут СМИ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский, подписав закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), — играет с огнем в отношениях с США, чье руководство высказывало обеспокоенность по поводу прозрачности потраченных на помощь Киеву средств, пишет американской портал Axios.

Источник: Reuters

Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух названных ведомств. Позже Зеленский подписал соответствующий закон.

Трамп в феврале выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины «сотни миллиардов» долларов. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в апреле заявил, что Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире, нужно внимательно следить за передаваемыми ей средствами.

«Зеленский, возможно, играет с огнем, учитывая прошлые заявления Трампа о том, что Украина крайне коррумпирована, а Зеленский — “диктатор без выборов”, — говорится в сообщении на портале.

Ранее Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что Зеленский отказывается проводить выборы, поскольку его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях экс-президента США Джо Байдена. Трамп добавил, что Зеленский — диктатор без выборов.

Издание «Страна.ua» ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.

Послы стран «Большой семерки» (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше