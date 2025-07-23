Трамп рассказал о крупнейшей сделке с Японией на 550 млрд долларов

Вашингтон заключил «огромную» торговую сделку с Токио, согласно которой Япония будет инвестировать 550 млрд долларов в американскую экономику и платить пошлину в 15%. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.
«Мы только что заключили огромную сделку с Японией, возможно крупнейшее соглашение в истории. По моему указанию Япония инвестирует 550 млрд долларов в Соединенные Штаты, при этом 90% прибыли останется в нашей стране», — сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social.
По его словам, соглашение позволит создать сотни тысяч новых рабочих мест и открыть японский рынок для американских автомобилей, риса и других товаров. Тарифы в размере 15% будут зеркальными.
Переговорщик со стороны Японии Рёсей Аказава опубликовал в X пост с всего двумя словами — «миссия выполнена».
Ранее Трамп одобрил продажу военной техники и оборудования для Токио на сумму порядка 1 млрд долларов. Он заявил, что США остаются «полностью привержены» Японии и «обеспечению ее безопасности».