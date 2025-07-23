Трамп рассказал о крупнейшей сделке с Японией на 550 млрд долларов

«Мы только что заключили огромную сделку с Японией, возможно крупнейшее соглашение в истории. По моему указанию Япония инвестирует 550 млрд долларов в Соединенные Штаты, при этом 90% прибыли останется в нашей стране», — сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social.