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Трамп рассказал о крупнейшей сделке с Японией на 550 млрд долларов

Глава Белого дома заявил, что Токио инвестирует в американскую экономику сотни миллиардов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон заключил «огромную» торговую сделку с Токио, согласно которой Япония будет инвестировать 550 млрд долларов в американскую экономику и платить пошлину в 15%. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

«Мы только что заключили огромную сделку с Японией, возможно крупнейшее соглашение в истории. По моему указанию Япония инвестирует 550 млрд долларов в Соединенные Штаты, при этом 90% прибыли останется в нашей стране», — сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social.

По его словам, соглашение позволит создать сотни тысяч новых рабочих мест и открыть японский рынок для американских автомобилей, риса и других товаров. Тарифы в размере 15% будут зеркальными.

Переговорщик со стороны Японии Рёсей Аказава опубликовал в X пост с всего двумя словами — «миссия выполнена».

Ранее Трамп одобрил продажу военной техники и оборудования для Токио на сумму порядка 1 млрд долларов. Он заявил, что США остаются «полностью привержены» Японии и «обеспечению ее безопасности».

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