Трамп объявил о торговой сделке на фоне спекуляций о печальном будущем премьер-министра Японии

Дональд Трамп объявил о заключении торговой сделки с Японией, которая потенциально может разрешить многонедельные напряженные переговоры между двумя союзниками, вызвавшие экономическую неопределенность в Токио и растущие спекуляции по поводу будущего премьер-министра Сигеру Исибы.
«Мы только что заключили крупную сделку с Японией», — объявил президент США в своем онлайн-сообщении, добавив, что «Япония по моему указанию инвестирует в Соединенные Штаты 550 миллиардов долларов».
Исиба сказал, что представитель его страны, ведущий переговоры по тарифам, получил детали сделки и изучит их, прежде чем дать ответ. «Нашей главной заботой являются интересы нации», — уверяет японский премьер.
В сообщении, опубликованном во вторник вечером, Трамп заявил, что японский импорт будет облагаться 15%-ным тарифом, что является улучшением по сравнению с 25%, которые он угрожал ввести с 1 августа ранее в этом месяце.
Было неясно, по какой тарифной ставке будет облагаться импорт из США в Японию, отмечает The Guardian.
Трамп также заявил, что Япония откроет свой рынок для товаров из США, включая легковые и грузовые автомобили, рис и некоторые сельскохозяйственные товары, многие из которых оказались камнем преткновения в переговорах.
Нынешний японский премьер-министр Исиба сталкивается с растущей оппозицией внутри своей собственной партии, пообещав остаться лидером после того, как его коалиция потеряла большинство в верхней палате на выборах в прошлые выходные, а также большинство в нижней палате в октябре прошлого года. Его позиция широко рассматривается как несостоятельная в свете двух поражений на выборах подряд, констатирует The Guardian.
После того, как Трамп объявил о сделке, японская газета Mainichi сообщила, что Исиба объявит о своей отставке с поста премьер-министра к концу следующего месяца.
Согласно сообщениям СМИ, Исиба пообещал своим близким соратникам, что объяснит, как он возьмет на себя ответственность за проигрыш на выборах, как только будет достигнуто решение по торговым переговорам.
Высокопоставленный представитель администрации Исибы сказал общественному телеканалу NHK, что сообщение Трампа в социальных сетях о торговой сделке было «точным» и «Япония приветствует это».
Тарифы США в размере 50% на импорт японской стали и алюминия не являются частью соглашения, и в нем нет никаких упоминаний о расходах на оборону, заявил ведущий японский переговорщик по тарифам Ресей Аказава.
Автомобильная промышленность Японии, на долю которой приходится 8% рабочих мест в стране, пострадала от 25-процентного сбора на импорт в США. В объявлении, сделанном во вторник, не упоминалось о снижении тарифов на автомобили, на которые приходится более четверти всего японского экспорта в США, но позже Исиба подтвердил, что ставка будет снижена до 15%.
«Мы являемся первой страной в мире, которая снизила тарифы на автомобили и автозапчасти без каких-либо ограничений по объему», — сказал он журналистам.
Акции японских автопроизводителей подскочили после этого заявления, а общий фондовый индекс Японии Nikkei 225 вырос более чем на один процент.
Ранее в этом месяце Трамп посетовал на отсутствие энтузиазма японских потребителей к американским автомобилям и рису, назвав японцев «очень избалованными».
На этой неделе токийский переговорщик Аказава находился в США для участия в восьмом раунде переговоров. Японская газета Asahi сообщила, что во вторник он встретился с Трампом в Белом доме.
Сделка с Японией последовала за соглашениями, заключенными Вашингтоном в последние недели с Филиппинами, Индонезией, Великобританией и Вьетнамом, и была заключена в связи с тем, что Трамп столкнулся с давлением, требующим заключения торговых соглашений после того, как пообещал заключить целый ряд сделок в преддверии своего предельного срока введения тарифов 1 августа.
Трамп объявил о новой тарифной ставке в 19% на товары из Филиппин во вторник, после визита в Белый дом президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. Трамп заявил, что Филиппины не будут вводить пошлины на американские товары.
Позже Белый дом подтвердил ту же тарифную ставку в размере 19% для Индонезии, которая была снижена с первоначальных 32%, обнародовав условия соглашения, достигнутого на прошлой неделе, согласно которому Индонезия должна устранить тарифные и нетарифные барьеры для большинства товаров из США.