Трамп объявил о торговой сделке на фоне спекуляций о печальном будущем премьер-министра Японии

Автомобильная промышленность Японии, на долю которой приходится 8% рабочих мест в стране, пострадала от 25-процентного сбора на импорт в США. В объявлении, сделанном во вторник, не упоминалось о снижении тарифов на автомобили, на которые приходится более четверти всего японского экспорта в США, но позже Исиба подтвердил, что ставка будет снижена до 15%.