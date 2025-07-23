Назначен заместитель акима Карагандинской области

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Руслан Кенжебеков — уроженец села Кызыларай Актогайского района.
На государственной службе с 2002 года. Работал в аппарате акима Абайского района. Затем занимал различные должности в Департаменте юстиции Карагандинской области.
Возглавлял Антимонопольную инспекцию по Карагандинской области, а также областной департамент по защите и развитию конкуренции. Был консультантом отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК.
В 2023—2024 годах работал акимом Актогайского района. Затем — региональным инспектором отдела регионального развития и контроля аппарата правительства РК.
С сентября 2024 года и до настоящего назначения возглавлял Комитет по антимонопольной политике ОЮЛ «Ассоциация развития бизнеса и инфраструктуры “ORKENDEU”.