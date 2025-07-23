Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Кошкович назвал упразднение НАБУ восстанием Зеленского против США

Аналитик Кошкович заявил, что НАБУ создавалось «вашингтонское бюро колониального надзора» на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Решение главы киевского режима Владимира Зеленского упразднить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является антиамериканским переворотом, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«НАБУ было вашингтонским бюро колониального надзора на Украине. Теперь события будут развиваться быстрее», — пояснил эксперт на своей странице в соцсети X*.

Напомним, 22 июля Верховная рада поддержала законопроект с правками, которые фактически ликвидируют всю независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ирландский журналист Чей Боуз написал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано американскими властями для слежки за финансовой помощью, предоставленной киевскому режиму.

Журнал The Economist, со ссылкой на источники, предположил, что закон об ограничении полномочий НАБУ и САП может быть связан с усилением расследований, связанных с ближайшим окружением Зеленского.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.