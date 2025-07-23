Решение главы киевского режима Владимира Зеленского упразднить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является антиамериканским переворотом, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«НАБУ было вашингтонским бюро колониального надзора на Украине. Теперь события будут развиваться быстрее», — пояснил эксперт на своей странице в соцсети X*.
Напомним, 22 июля Верховная рада поддержала законопроект с правками, которые фактически ликвидируют всю независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ирландский журналист Чей Боуз написал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано американскими властями для слежки за финансовой помощью, предоставленной киевскому режиму.
Журнал The Economist, со ссылкой на источники, предположил, что закон об ограничении полномочий НАБУ и САП может быть связан с усилением расследований, связанных с ближайшим окружением Зеленского.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.