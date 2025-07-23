Венгерский аналитик Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) назвал упразднение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) антиамериканским переворотом главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Это антиамериканский переворот Зеленского!», — поделился своей точкой зрения он. По мнению эксперта, НАБУ было вашингтонским бюро колониального надзора на Украине. Теперь события будут развиваться быстрее, резюмировал специалист.
22 июля Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур бывшей советской республики.
Послы государств — членов «Большой семерки» (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и собираются обсудить этот вопрос с руководством правительства Украины.