Названы опасные последствия послевоенной расчистки руин в «горячей точке»

«Заглядывая вперед, можно сказать, что более высокое пространственное и временное разрешение спутниковых снимков, достижения в области глубокого обучения для классификации зданий и повреждений, а также методы, которые объединяют информацию с разных точек зрения — например, видеозапись с мобильного телефона на уровне улицы и спутниковые снимки сверху вниз — открывают новые возможности для оценки военных выбросов в различных областях и лучшего понимания ситуации. истинная цена войны за изменение климата», — сказал Рой, студент магистратуры по статистике Оксфордского университета.