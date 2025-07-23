Названы опасные последствия послевоенной расчистки руин в «горячей точке»

Исследование показало, что миллионы тонн щебня, оставшегося после израильских бомбардировок сектора Газа, могут привести к выбросам более 90 000 тонн парниковых газов, а на его удаление и переработку может потребоваться до четырех десятилетий.
По словам исследователей, в результате разрушения Израилем палестинских домов, школ и больниц в Газе в период с октября 2023 по декабрь 2024 года образовалось не менее 39 млн тонн бетонных обломков, для транспортировки которых к местам захоронения потребовалось бы не менее 2,1 млн самосвалов, пишет The Guardian.
По данным исследователей из университетов Эдинбурга и Оксфорда, которые использовали развивающиеся инструменты дистанционного зондирования с открытым исходным кодом для обнаружения и анализа выбросов, связанных с конфликтами, простая расчистка завалов сравнима с перемещением по окружности Земли в 737 раз и привела бы к образованию почти 66 000 тонн эквивалента углекислого газа.
Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research: Infrastructure and Sustainability, является частью растущего движения за учет климатических и экологических издержек войны и оккупации, включая долгосрочный ущерб земле, продовольствию и источникам воды, а также постконфликтную очистку и реконструкцию.
На сегодняшний день это наиболее подробное исследование углеродных и логистических потерь, связанных с уборкой мусора, который в Газе скрывает тысячи неопознанных человеческих останков, токсинов, таких как асбест, и неразорвавшихся боеприпасов.
Исследователи рассмотрели два сценария, чтобы рассчитать скорость и влияние на климат переработки незагрязненного мусора, который затем можно было бы использовать для восстановления разрушенной палестинской территории.
Если предположить, что 80% мусора пригодно для дробления, то установка парка из 50 промышленных дробилок, которые, по-видимому, никогда не были разрешены в Газе, займет чуть более шести месяцев и произведет около 2976 тонн эквивалента углекислого газа (CO2e), говорится в исследовании.
Но для переработки щебня потребуется парк из 50 дробилок меньшего размера, которые в основном используются в Газе, более 37 лет, что позволит получить около 25 149 тонн CO2e. При таком сценарии выбросы CO2, образующиеся в результате перемещения и дробления обломков разрушенных зданий в Газе, будут сопоставимы с зарядкой 7,3 млрд мобильных телефонов.
Чем дольше загрязненные обломки будут оставаться на месте, тем больший ущерб они нанесут воздуху, воде и здоровью 2 миллионов палестинцев, которые в настоящее время являются перемещенными лицами, страдают от голода и бомбардировок в течение 21 месяца.
«Выбросы CO2 при расчистке и переработке завалов могут показаться незначительными по сравнению с общими климатическими издержками, связанными с разрушениями в Газе, но наше исследование на микроуровне раскрывает трудозатраты, необходимые даже для начала процесса восстановления», — комментирует Самер Абдельнур, ведущий автор и старший преподаватель кафедры стратегического менеджмента в Эдинбургской школе бизнеса.
«Хотя сокращение выбросов в военных целях имеет важное значение, наша работа также может оказать поддержку палестинским политикам, инженерам-строителям, проектировщикам и другим работникам на местах, которые полны решимости вернуть утраченное, остаться на земле и восстановить ее», — сказал Абдельнур, палестинец из Канады.
Комментируя исследование, Бен Неймарк, старший преподаватель Лондонского университета Королевы Марии, возглавляющий группу, изучающую общие последствия недавних конфликтов для климата Израиля, сказал: «Методологический подход к изучению мусора — это передовая работа, в которой подчеркивается часто упускаемый из виду ущерб окружающей среде, нанесенный военными после окончания войны. Она позволяет по-новому взглянуть на ежедневные снимки разбомбленных зданий и обломков в Газе, а не рассматривать их как долгосрочные последствия войны для климата».
Территория Газы составляет 25 миль, что всего в два раза больше площади Вашингтона, округ Колумбия, и составляет 365 кв. км. Более 90% домов в Газе были повреждены или разрушены, в дополнение к подавляющему большинству школ, клиник, мечетей и объектов инфраструктуры, пишет The Guardian.
По словам Николаса Роя, соавтора исследования, который собрал данные и провел исследование, текущий анализ объединяет данные из открытых источников о площади зданий, высоте, структурных повреждениях и топологии дорожной сети, чтобы оценить распределение мусора по Газе, а затем рассчитать углеродные затраты на обработку и транспортировку этого мусора во время реконструкции. анализ.
«Заглядывая вперед, можно сказать, что более высокое пространственное и временное разрешение спутниковых снимков, достижения в области глубокого обучения для классификации зданий и повреждений, а также методы, которые объединяют информацию с разных точек зрения — например, видеозапись с мобильного телефона на уровне улицы и спутниковые снимки сверху вниз — открывают новые возможности для оценки военных выбросов в различных областях и лучшего понимания ситуации. истинная цена войны за изменение климата», — сказал Рой, студент магистратуры по статистике Оксфордского университета.
Сжигание ископаемого топлива приводит к климатическому хаосу, а все более смертоносные и разрушительные экстремальные погодные явления вынуждают рекордное число людей мигрировать. Регион Персидского залива является одним из наиболее уязвимых к экстремальным погодным условиям и медленно наступающим климатическим катастрофам, включая засуху, опустынивание, экстремальную жару и неустойчивые осадки, а также ухудшение состояния окружающей среды, отсутствие продовольственной безопасности и нехватку воды.
Общий углеродный след, оставляемый военными, оценивается примерно в 5,5% от общемировых выбросов — без учета парниковых газов, образующихся в результате конфликтов и военных действий. Это больше, чем совокупный вклад гражданской авиации (2%) и судоходства (3%).