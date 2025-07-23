Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обыски СБУ в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), с иронией заявила, что русский след искали плохо.
Дипломат добавила, что Киеву след России надо было обязательно найти, обнаружив фуфайку, валенки, телогрейку, ватник, шапку-ушанку, балалайки и пару медведей.
«Вот это русский след… Главное в ходе любого расследования не выйти на самих себя», — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.
Накануне Верховная рада поддержала проект, который фактически ликвидирует независимость двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП. Вскоре Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим у детективов НАБУ прошли обыски. Провели их сотрудники СБУ.
Газета The Wall Street Journal сообщила, что Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за нападок на НАБУ. В Европе уже заявили, что закон по НАБУ угрожает вступлению Украины в ЕС.