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«Пару медведей из угла вытащить»: Захарова высмеяла обыски в украинских антикоррупционных органах

Обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуре с иронией прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, украинские силовики якобы «искали русский след», но, видимо, не очень старались. Об этом она заявила в эфире Радио Sputnik.

Источник: Life.ru

«Плохо искали (русский след при обысках — прим. Life.ru). Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить, понимаете, сопротивляющихся. Балалайки должны быть расставлены. Вот это русский след», — сказала она.

Поводом для визита стали подозрения в злоупотреблениях и утечке служебной информации. Однако Захарова отметила, что «расследование» проводилось по классическому украинскому сценарию — с поиском «российского следа». По её словам, действия Киева лишний раз подтверждают: в украинских расследованиях важно не столкнуться с собственными коррупционными связями.

Ранее сообщалось, что после подписания Владимиром Зеленским закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, на Украине начались акции протеста. В Киеве митингующие собрались у театра имени Франко, сначала молча держа плакаты, а затем начали скандировать «Ганьба!». Подобные выступления прошли и в других городах, включая Львов и Днепр.

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