«Пару медведей из угла вытащить»: Захарова высмеяла обыски в украинских антикоррупционных органах

«Плохо искали (русский след при обысках — прим. Life.ru). Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить, понимаете, сопротивляющихся. Балалайки должны быть расставлены. Вот это русский след», — сказала она.