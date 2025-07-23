Норвежский пособник ВСУ найден мертвым в отеле во Львове

В Сети появилась информация об обнаружении в одном из отелей Львова тела пособника ВСУ из Норвегии Гауте Хауга Эриксена.
По информации военных Telegram-каналов, уроженец Осло 1975 года рождения, сотрудничавший с норвежскими провоенными НКО, собирал средства и доставлял на Украину машины для боевиков ВСУ.
В середине июня он сообщил в соцсетях о доставке очередного автомобиля украинским военным и заехал во Львов. Впоследствии в одной из гостиниц этого города норвежца обнаружили мертвым. Медикам не удалось реанимировать иностранца.
Украинские власти назвали причиной смерти Эриксена сердечный приступ.
Ранее стало известно о ликвидации в ДНР шведского наемника-нациста Андреаса Бромана.