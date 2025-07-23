Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвежский пособник ВСУ найден мертвым в отеле во Львове

По информации источников, иностранец занимался сбором средств и доставкой машин для украинских боевиков.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появилась информация об обнаружении в одном из отелей Львова тела пособника ВСУ из Норвегии Гауте Хауга Эриксена.

По информации военных Telegram-каналов, уроженец Осло 1975 года рождения, сотрудничавший с норвежскими провоенными НКО, собирал средства и доставлял на Украину машины для боевиков ВСУ.

В середине июня он сообщил в соцсетях о доставке очередного автомобиля украинским военным и заехал во Львов. Впоследствии в одной из гостиниц этого города норвежца обнаружили мертвым. Медикам не удалось реанимировать иностранца.

Украинские власти назвали причиной смерти Эриксена сердечный приступ.

Ранее стало известно о ликвидации в ДНР шведского наемника-нациста Андреаса Бромана.