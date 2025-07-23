РИА Новости: сын задержанного экс-главы Керчи Брусакова живет в Европе

Сын бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова проживает в Европе. У экс-чиновника есть российский и украинский загранпаспорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы.
Брусакова задержали в конце мая этого года по делу о превышении должностных полномочий. Городской суд Керчи согласился с ходатайством следствия и заключил бывшего главу администрации под стражу на два месяца.
«Брусаков С. А имеет заграничные национальные паспорта РФ и Украины, а также сына, который проживает за пределами Российской Федерации на территории Европы», — сказано в документе.
Кроме того, по данным УФСБ России по Керчи, бывший глава администрации неоднократно общался со свидетелями по уголовному делу для «изменения ранее данных ими показаний».
Напомним, Брусаков стал фигурантом нескольких уголовных дел еще в апреле этого года. Позже производства по ним прекратили, однако затем дела были возбуждены повторно другим ведомством.